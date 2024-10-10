Москва, 10 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом 10 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча пройдёт в Ашхабаде, куда российский лидер направится с рабочим визитом.

Zuma/TASS Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Представитель Кремля напомнил, что это будет первая встреча двух президентов. По его словам, в повестке переговоров прежде всего стоят двусторонние российско-иранские отношения.

«У нас достаточно тесные отношения в самых разных отраслях. Но, разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не будет обделена вниманием, тоже будет на повестке дня», ― добавил Песков.

Он подчеркнул, что в любом случае будет «серьёзный разговор».

Как сообщало ИА Регнум, Путин проведёт встречу с Пезешкианом во время визита в Ашхабад. Помощник президента Юрий Ушаков 7 октября сообщил, эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Ушаков уточнил, что посетить республику российского лидера пригласил президент Туркменистан Сердар Бердымухамедов. 11 октября глава российского государства примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».

Вылететь в Ашхабад президент России планирует уже в конце суток 10 октября.