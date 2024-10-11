Пхеньян, 11 октября, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын 10 октября посетил праздничные мероприятия по случаю 79-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК), приехав на подаренном президентом России Владимиром Путиным автомобиле Aurus. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

ЦТАК опубликовало фотографии с мероприятия, на котором северокорейского лидера сопровождала его дочь. Также на праздничном концерте и банкете присутствовали российские дипломаты, включая посла Александра Мацегора.

Мероприятия организовали в Центральной школе по подготовке кадров ТПК.

Как сообщало ИА Регнум, в июне во время визита Путина в Пхеньян лидеры двух стран обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в феврале 2024 года), а лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Автомобиль имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, учитывая ситуацию, в которой корейцам не по своей вине уже долгие годы приходится жить, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля рассказал, что первый Aurus, который Ким Чен Ын получил в подарок в феврале, отличается от второго удлинённой базой.