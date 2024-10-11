Москва, 11 октября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Десять украинских беспилотников самолётного типа уничтожены за ночь над территориями четырёх российских регионов, сообщает 11 октября официальный Telegram-канал Минобороны России.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории РФ пресекли дежурные средства противовоздушной обороны.

«Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.