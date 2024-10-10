Майкоп, 10 октября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Жителей одного из посёлков в Адыгее эвакуируют после атаки украинских беспилотников, сообщил 10 октября в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Глава Республики Адыгея

Ночью дроны атаковали пригород Майкопа — посёлок Родниковый. Жертв и пострадавших нет, возникший пожар тушат сотрудники МЧС, отметил он.

«Идёт организованная эвакуация жителей пос. Родникового. Пункт временного размещения граждан развёрнут в ст. Ханской», — написал Кумпилов.

Глава региона добавил, что на месте координирует работу всех служб и ведомств.

Прилёты беспилотников фиксировали в Адыгее в ночь на 15 июня. Тогда в Тахтамукайском районе в результате атаки БПЛА была повреждена кровля частного дома в посёлке Яблоновском. Пострадавших не было, сообщали республиканские власти.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 октября, по информации Минобороны РФ, над территорией семи российских регионов и Азовским морем были перехвачены и уничтожены 92 украинских дрона самолётного типа. Наиболее массированной воздушной атаке подвергся Краснодарский край, где сбили 47 БПЛА. Ещё 12 аппаратов сбили над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, один — над Воронежской областью. Над акваторией Азовского моря перехватили 15 дронов.