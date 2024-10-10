Москва, 10 октября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Свыше 90 беспилотников самолётного типа уничтожены ночью над территорией семи российских регионов и Азовским морем, сообщает 10 октября официальный Telegram-канал Минобороны России.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Киевский режим направил дроны на российскую территорию для совершения террористических атак. Наиболее массированной воздушной атаке подвергся Краснодарский край, там перехватили и уничтожили 47 БПЛА.

Ещё 12 аппаратов сбили над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, один — над Воронежской областью. Ещё 15 БПЛА были перехвачены над акваторией Азовского моря, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, украинские беспилотники в ночь на 10 октября атаковали Адыгею. Глава региона Мурат Кумпилов сообщил об эвакуации посёлка Родниковый в пригороде Майкопа. Жертв и пострадавших нет.