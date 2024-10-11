Брянск, 11 октября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Ночью 11 октября была пресечена попытка украинских боевиков совершить атаку на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Он информировал, что над территорией области были обнаружены и сбиты силами ПВО два беспилотника самолётного типа.

Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области ночью 11 октября средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали четыре вражеских беспилотника севернее Каменска-Шахтинского.

Более 90 беспилотников самолётного типа уничтожены ночью 10 октября над территорией семи российских регионов и Азовским морем.

Обломки украинской ракеты обнаружили в Курске после работы средств противовоздушной обороны.