В Ростовской области нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ
Губернатор Голубев сообщил о нейтрализации четырёх БПЛА в Ростовской области
Ростов-на-Дону, 11 октября, 2024, 06:13 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 11 октября средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Глава области уточнил, что противник пытался атаковать дронами неустановленного типа.
Украинские беспилотники были подавлены севернее Каменска-Шахтинского.
Голубев заверил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Как сообщало ИА Регнум, свыше 90 беспилотников самолётного типа уничтожены ночью 10 октября над территорией семи российских регионов и Азовским морем.
Обломки украинской ракеты обнаружили в Курске после работы средств противовоздушной обороны (ПВО).
Украинские беспилотники в ночь на 10 октября атаковали Адыгею. Глава региона Мурат Кумпилов сообщил об эвакуации посёлка Родниковый в пригороде Майкопа. Жертв и пострадавших нет.