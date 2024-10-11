Ростов-на-Дону, 11 октября, 2024, 06:13 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 11 октября средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Глава области уточнил, что противник пытался атаковать дронами неустановленного типа.

Украинские беспилотники были подавлены севернее Каменска-Шахтинского.

Голубев заверил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, свыше 90 беспилотников самолётного типа уничтожены ночью 10 октября над территорией семи российских регионов и Азовским морем.

Обломки украинской ракеты обнаружили в Курске после работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские беспилотники в ночь на 10 октября атаковали Адыгею. Глава региона Мурат Кумпилов сообщил об эвакуации посёлка Родниковый в пригороде Майкопа. Жертв и пострадавших нет.