Вашингтон, 11 октября, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Вашингтон всё ещё намерен дать Киеву деньги из замороженных российских активов, но в Евросоюзе есть сложности с этим планом. Об этом написала газета Financial Times (FT).

Сергей Корсун ИА Регнум Кредит. ВСУ. США. Помощь

8 октября министр финансов Венгрии сказал, что власти страны пока не поддерживают план, по которому российские деньги будут заморожены в ЕС на три года вместо текущей системы, предполагающей продление каждые шесть месяцев.

Газета написала, что из-за позиции Венгрии Еврокомиссия предложила другой план по привлечению 35 млрд евро из общего бюджета Евросоюза. Он позволит дать Украине кредит, даже если США не будут участвовать. Для этого нужно, чтобы большинство стран ЕС поддержали эту инициативу.

«Объявление об участии США в кредитной программе может быть сделано до президентских выборов в ноябре», — заявил один из источников издания.

FT отмечает, что участие США в схеме может привести к снижению размера кредита от стран Евросоюза.

В юрисдикциях государств ЕС находится основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов Центрального банка России на сумму около 220 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, постпреды стран Евросоюза на заседании 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита киевскому режиму в 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных активов России.

Кредит Киев запросил на восстановление Украины.

Послы Евросоюза согласовали письменную процедуру для принятия ряда актов. Для окончательного утверждения документов потребуется ещё согласование Европарламента.

Кредит в 35 млрд евро со стороны ЕС должен стать частью кредитной линии стран G7 в общей сложности на сумму 45 млрд евро.

Еврокомиссия выделит Киеву кредит в размере €35 млрд в рамках договоренностей стран G7, заявила 20 сентября глава европейского объединения Урсула фон дер Ляйен.