Майкоп, 10 октября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Украинские боевики ночью 10 октября атаковали с помощью беспилотников пригород Майкопа. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Иван Шилов ИА Регнум

В результате нападения вражеских дронов возникло возгорание. На месте работают спасатели, добавил губернатор.

«Идёт организованная эвакуация жителей посёлка Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым», — написал Кумпилов в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что при атаке ВСУ погибших и пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, в течение ночи 9 октября средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 47 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. 24 дрона противника сбили над Брянской областью, 13 БПЛА — над акваторией Азовского моря. Атаку пяти беспилотников ВСУ отразили в Белгородской области, по два БПЛА уничтожили в Курской и Ростовской областях, один — в Краснодарском крае.

В ночь на 15 июня в Тахтамукайском районе Адыгеи зафиксировали прилёты беспилотников. В результате атаки дронов была повреждена кровля частного дома в посёлке Яблоновском. Никто не пострадал, заверили республиканские власти.