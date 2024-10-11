Вашингтон, 11 октября, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Вероятность исполнения требований главы киевского режима Владимира Зеленского по дальнейшей помощи Украине крайне мала. Об этом заявили авторы статьи американского издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Хотя в НАТО заявили, что Украина в один прекрасный день вступит в организацию, при этом сроки не определены — США и Германия возглавляют группу скептиков, опасающихся приёма Киева», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинской стороной подписано несколько десятков двусторонних соглашений с союзниками, однако они «не дают ничего похожего на гарантии безопасности, предоставляющие членство в НАТО».

Кроме того, издание «почти без шансов» оценило вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном пожаловался на нехватку военной техники у ВСУ. Также он признал сложную ситуацию для украинской армии, которая сложилась на передовой в Донбассе.

Глава киевского режима 9 октября на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» раскрыл первый пункт своего «плана победы». По его мнению, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Глава государства добавил, что Киев также для этого должен вывести свои войска из новых регионов РФ, а также их и новые территориальные реалии.