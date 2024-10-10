Париж, 11 октября, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Украинские войска испытывают «острый дефицит» в некоторых видах военной техники. Сложная ситуация для ВСУ сложилась на передовой в Донбассе, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передаёт 10 октября Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Перед зимой нам нужна будет ваша поддержка <…> Того, что есть, сейчас недостаточно», — сказал украинский лидер.

Также Зеленский опроверг сообщения в прессе об обсуждении с союзниками темы прекращения огня. Он подтвердил намерение провести в ноябре второй саммит по урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время российские бойцы уничтожили много техники украинской армии, заявил 9 октября капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это сильно влияет на снабжение Киева боеприпасами. Эксперт подчеркнул, что российским войскам это помогает добиваться успехов на фронте.

В этот же день в Минобороны РФ проинформировали о поражении объектов энергетики, обеспечивавших ГСМ украинские войска. За сутки ВС РФ нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 141 районе.

Из-за дефицита энергоресурсов приближающаяся зима может стать самой суровой и отразится на психическом состоянии украинцев. По оценкам экспертов, мирные жители будут вынуждены проводить холода в темноте до 20 часов ежедневно. В статье The Washington Post отметили, что усталость населения приведёт к военным последствиям. Многие подразделения ВСУ держались за счёт пожертвований, они могут сократиться, если у украинцев не будет ресурсов для помощи армии.

Российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам, неоднократно подчёркивали в Кремле. В частности, ВС России нарушают работу предприятий ВПК и затрудняют снабжение топливом подразделений и воинских частей украинских войск.