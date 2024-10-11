Санкт-Петербург, 11 октября, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Венгрия самостоятельна в решениях принимать участия в каких-либо мероприятиях, поэтому визиты её представителей в Россию являются суверенным правом страны. Об этом заявил корреспонденту германского телеканала ZDF министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Санкт-Петербург на Международный газовый форум.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Мы не являемся нацией «яволь», так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни партия «зелёных» в Германии», — ответил Сийярто журналисту, назвавшему его визит в Россию провокацией в адрес Брюсселя.

Перед этим министр просил репортёра вести себя по отношению к Венгрии вежливым и уважительным образом.

Видеозапись их диалога была опубликована на странице венгерского министра в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Петер Сийярто заявил, что прибыл в Санкт-Петербург на Международный газовый форум для переговоров и соглашения по газоснабжению Венгрии. Безопасность энергоснабжения — это физический, а не идеологический вопрос, подчеркнул он.

Прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на Венгрию, поскольку теперь поставки будут осуществляться через газопровод «Турецкий поток», отмечал 8 октября Сийярто. Госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач подтвердил слова главы МИД. Он подчеркнул, что Венгрия не зависит от ситуации, которая складывается между Россией и Украиной в связи с транзитом газа.