Глава МИД Венгрии заявил о недопустимости давления со стороны ЕС
Сийярто: визиты венгерских министров в Россию являются суверенным правом
Санкт-Петербург, 11 октября, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Венгрия самостоятельна в решениях принимать участия в каких-либо мероприятиях, поэтому визиты её представителей в Россию являются суверенным правом страны. Об этом заявил корреспонденту германского телеканала ZDF министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Санкт-Петербург на Международный газовый форум.
«Мы не являемся нацией «яволь», так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни партия «зелёных» в Германии», — ответил Сийярто журналисту, назвавшему его визит в Россию провокацией в адрес Брюсселя.
Перед этим министр просил репортёра вести себя по отношению к Венгрии вежливым и уважительным образом.
Видеозапись их диалога была опубликована на странице венгерского министра в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Петер Сийярто заявил, что прибыл в Санкт-Петербург на Международный газовый форум для переговоров и соглашения по газоснабжению Венгрии. Безопасность энергоснабжения — это физический, а не идеологический вопрос, подчеркнул он.
Прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на Венгрию, поскольку теперь поставки будут осуществляться через газопровод «Турецкий поток», отмечал 8 октября Сийярто. Госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач подтвердил слова главы МИД. Он подчеркнул, что Венгрия не зависит от ситуации, которая складывается между Россией и Украиной в связи с транзитом газа.