Одесса, Украина, 10 октября, 2024, 23:45 — ИА Регнум. В окрестностях Одессы зафиксировали удары, в результате которых повреждения получила электроподстанция. В городе не исключены перебои со светом, сообщило 10 октября украинское издание «Страна. ua».

ИА Регнум Одесса

Отмечается, что в результате удара есть пострадавшие. Также, по неподтверждённым данным, утверждалось о прилётах по складам на станции Усатово.

В Одесской области тем временем объявили воздушную тревогу.

Местные власти официальные комментарии не давали.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 октября российские бойцы ударом по порту в Одесской области уничтожили «морской экспресс», который вёз ВСУ зенитно-ракетные вооружения и снаряды для РСЗО. О ликвидации военного объекта свидетельствовала «мощная вторичная детонация».

Ночью 8 октября ВС России нанесли удары по двум портам в Одесской области. Первый прилёт в 01:12 мск пришёлся по порту в Одессе, через две минуты — второй, по Ильичёвскому (украинское название — Черноморск) порту.

Украинские порты Одесской области — основные ворота, через которые ВСУ снабжаются вооружением, ГСМ, техникой, заявил 6 октября посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По мнению дипломата, эти порты должны быть уничтожены.