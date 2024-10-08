Москва, 8 октября, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Два порта в Одесской области атаковали ночью 8 октября ВС России. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

«Прилетело, как просили: в момент разгрузки», — уточнил он в Telegram-канале.

По словам подпольщика, первый прилёт в 01:12 мск пришёлся по порту в Одессе, через две минуты — второй, по Ильичёвскому (украинское название — Черноморск. — Прим. ред.) порту.

Как сообщало ИА Регнум, украинские порты Одесской области — основные ворота, через которые ВСУ снабжаются вооружением, ГСМ, техникой, заявил 6 октября посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По мнению дипломата, эти порты должны быть уничтожены.

Расчёт комплекса «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами и вооружениями, поставленными на Украину из Европы, в порту «Южный» Одесской области. В Минобороны РФ 6 октября уточнили, что ракетный удар был нанесён в момент разгрузки судна.