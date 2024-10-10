Одесса, Украина, 10 октября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Российские бойцы ночным ударом по порту в Одесской области уничтожили «морской экспресс», который вёз Вооружённым силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетные вооружения и снаряды для РСЗО. Об этом 10 октября сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Сегодня ночью ракеты комплекса «Искандер-М» поразили важный для ВСУ груз — зенитно-ракетные средства с боекомплектами и, вероятно, арсенал для реактивной артиллерии», — сказано в публикации.

Авторы канала уточнили, что о ликвидации военного объекта свидетельствует «мощная вторичная детонация».

ВС России ночью 8 октября нанесли удары по двум портам в Одесской области. Первый прилёт в 01:12 мск пришёлся по порту в Одессе, через две минуты — второй, по Ильичёвскому (украинское название — Черноморск) порту.

Как сообщало ИА Регнум, украинские порты Одесской области являются основными воротами, через которые ВСУ снабжаются вооружением, ГСМ, техникой. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По мнению дипломата, эти порты должны быть уничтожены.

Ранее расчёт комплекса «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами и вооружениями, поставленными на Украину из Европы, в порту Южный Одесской области. В Минобороны РФ 6 октября уточнили, что ракетный удар был нанесён в момент разгрузки судна.