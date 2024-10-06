Москва, 6 октября, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Объекты логистической инфраструктуры в Одесской области, через которые Киев получает военную помощь от западных союзников, играют большую роль в снабжении украинской армии и должны быть уничтожены. Об этом в воскресенье, 6 октября, заявил посол по особым поручениями Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

ТАСС/Fabrizio Zani/PASQUALE BOVE/EPA

Так он прокомментировал уничтожение корабля с западными боеприпасами в порту «Южный» около Одессы.

«Украинские порты Одесской области — основные ворота через которые ВСУ снабжаются вооружением, ГСМ, техникой. Очень хочется, чтобы эти хабы для западной военно-технической помощи просто перестали работать. Совсем перестали!» — написал дипломат в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 октября Министерство обороны РФ показало кадры, на которых расчёт комплекса «Искандер-М» уничтожает судно с боеприпасами и вооружениями, поставленными на Украину из Европы, в порту «Южный» Одесской области. В ведомстве сообщили, что ракетный удар был нанесён в момент разгрузки судна.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для ВС РФ.