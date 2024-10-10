Вашингтон, 10 октября, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Киеву отложили на неопределённый срок, сообщил 10 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

ИА Регнум

«Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено», — сказал он журналистам.

По словам Райдера, Вашингтон пока не готов назвать новую дату проведения встречи. Он добавил, что данный вопрос ещё прорабатывается.

Как передавало ИА Регнум, встреча контактной группы должна была пройти на американской военной базе Рамштайн в Германии и была отменена из-за решения президента США Джозефа Байдена и главы Госдепа Энтони Блинкена остаться в стране на фоне урагана «Милтон». На заседании планировалось обсудить вопрос о возможном предоставлении Киеву «разрешения» на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Президент России Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Власти США из-за риска эскалации сохраняют ограничения на дальнобойные удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, заявил 9 октября официальный представитель Пентагона.