Лозанна, Швейцария, 10 октября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне спор у «Барселоны», требовавшей выплаты дополнительных компенсаций за переход бразильского нападающего Малкома, сообщила пресс-служба «Зенита».

Официальный сайт «Зенита»

При заключении контракта о переходе Малкома из «Барселоны» в «Зенит» было указано, что российский клуб должен выплачивать испанскому компенсацию за каждый выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что бразильский игрок сыграет определённое число матчей в чемпионате России.

«Ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку сине-бело-голубые были отстранены от игр в еврокубках, однако испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Суд отклонил апелляцию. Решение направлено обеим сторонам, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года «Зенит» объявил о переходе Малкома в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что сумма трансфера составила 60 млн евро и он стал самым дорогим в истории российского футбола.

Бразильский игрок подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на четыре года и будет зарабатывать 18 млн евро в год. Сообщалось, что за карьеру в петербургском клубе Малком заработал в общей сложности около 20 млн евро.

При этом после того, как он покинул «Зенит», стало известно, что в России футболист оставил 60 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму 64 тыс. рублей. Всего за четыре года жизни Малкома в Петербурге ему были выписаны не менее 260 штрафов.