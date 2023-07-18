Эр-Рияд, 19 июля, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Бразильца Малкома по договорённости с петербургским «Зенитом» выкупил саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль», сообщило 18 июля издание Ariyadhiah.

Fc-zenit.ru Малком

«Аль-Хиляль» сделал исключительное предложение о покупке контракта талантливого бразильца и получил одобрение российского клуба, а на этой неделе игрок пройдёт медицинское обследование перед подписанием окончательного контракта», — говорится в публикации.

Малком перешёл в «Зенит» 2 августа 2019 года из каталонской «Барселоны» за 40 млн евро. Действующее соглашение нападающего с «сине-бело-голубыми» было рассчитано до 30 июня 2027 года.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Малком и ещё один игрок «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство, это позволило им не считаться легионерами в матчах чемпионата России. В мае Малкома вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи. Он вошёл в заявку бразильской команды на игры со сборными Гвинеи и Сенегала.