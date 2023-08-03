Санкт-Петербург, 3 августа, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» 3 августа официально объявил о завершении сделки и переходе бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Малком

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Малкома за годы, проведенные в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

В «Зените» напомнили, что Малком в составе клуба четыре раза за четыре года выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, забив за команду 42 гола, в том числе 23 — в минувшем сезоне (2022–2023 годов).

Председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев ранее сообщил, что сумма трансфера составила 60 млн евро. Это самый дорогой футбольный трансфер в истории России. Бразильский игрок подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на четыре года и будет зарабатывать 18 млн евро в год. Малком был куплен «Зенитом» в 2019 году в «Барселоне» за 40 млн евро.

Ранее информированный источник сообщил ИА Регнум, что петербургские приставы разыскивают бразильского футболиста, который не оплатил около 60 штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 64 тыс. рублей. Всего за четыре года жизни Малкома в Петербурге ему были выписаны не менее 260 штрафов.