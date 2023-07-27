Москва, 27 июля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Перешедший из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро бразилец Малком, по сообщениям зарубежных спортивных СМИ, будет получать в клубе из Саудовской Аравии 18 млн евро в год. По информации источника ИА Регнум, в России Малком оставил 60 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 64 тыс. рублей. Документы о многочисленных просроченных задолженностях футболиста направлены в Федеральную службу судебных приставов, а сам Малком уже улетел в Саудовскую Аравию.

Алексей Филиппов/РИА Новости Футболист Малком

В среду «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома. Игрок заключил контракт с клубом из Саудовской Про-лиги до конца сезона 2026/27. По словам председателя правления «Зенита» Александра Медведева, сумма сделки составила 60 млн евро. Это означает, что бразилец стал самым дорогим трансфером в истории российского футбола. Итальянский футбольный инсайдер Никола Скира сообщил, что Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 млн евро в год. Несмотря на такой большой контракт, бразилец оставил долги в России. За время игры в «Зените» Малком на своем Lamborghini Urus набрал около 260 штрафов. В основном нарушения касались превышения скорости на питерских дорогах. По информации источника ИА Регнум, 60 штрафов за нарушения ПДД Малком до сих пор не оплатил.

«У бразильца сейчас висит долг 64 тысячи рублей, который он до сих пор не оплатил. В основном это неоднократные превышения скорости и пени за неоплаченные штрафы в прошлом. Кроме того, после скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причем подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», — рассказал собеседник агентства.

ИА Регнум Малком и Клаудиньо едут 100 км/ч, превышая скорость на 40 км/ч

Как удалось выяснить журналистам ИА Регнум, за 2022 год Малком набрал около 200 штрафов, за которые заплатил 190 тысяч рублей в казну. 23 февраля 2023 года СМИ обнародовали информацию о том, что бразильский футболист любит превысить скорость на своем Lamborghini Urus. А уже на следующий день, 24 февраля, Малком подал заявление в ГИБДД о смене регистрационных номеров. Через две недели после подачи заявления, 7 апреля 2023 года, он поменял номер своего Lamborghini. Именно на новый номер автомобиля уже через четыре дня было зарегистрировано первое нарушение скоростного режима и бразильцу пришло уведомление о штрафе в 500 рублей. В июле игроку практически ежедневно приходили уведомления о задолженностях, но они оставались без ответа.

На данный момент документы по бразильскому футболисту направлены в Федеральную службу судебных приставов. Примечательно, что Малком уже не находится в России. Twitter его новой команды «Аль-Хиляль» сообщил, что футболист уже находится в Саудовской Аравии, опубликовав фотографию Малкома с представителями клуба.