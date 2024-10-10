Флорида, США, 10 октября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Обрушившийся на Флориду ураган «Милтон» осушил залив города Тампа, штат Флорида. Об этом пишет газета The New York Times.

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Отмечается, что уровень воды снизился на 1 м, в то время как эпицентр урагана достиг побережья полуострова. Как объяснили газете эксперты, подобное вызвано тем, что сильный ветер урагана «выдул» воду из залива на некоторое время. При этом, напоминает NYT, подобные случаи наблюдались при ураганах «Иэн» в 2022 году и «Ирма» в 2017 году.

Как передавало ИА Регнум, ураган «Милтон» достиг побережья Флориды вечером 9 октября. На фоне урагана «Милтон» торнадо обрушились на Флориду. Разрушены больше 120 домов, есть жертвы и пострадавшие.

10 октября в NНС отмечали, что мощность урагана снизилась до 193 км/ч. Несмотря на ослабление, «Милтон» остаётся чрезвычайно опасным. Статус урагана достиг третьей категории по шкале ветров Саффира — Симпсона.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, существует риск того, что отголоски «Милтона» доберутся до России через Атлантический океан. Она отметила, что «Милтон», если придёт в Россию, может лишь принести усиление ветра и осадки. Но это уже никак нельзя назвать «ураганной мощью», заключила специалист.