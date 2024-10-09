Флорида, США, 10 октября, 2024, 01:22 — ИА Регнум. До третьей категории опасности снизилась мощность урагана «Милтон». Максимальная скорость ветра ослабла примерно до 193 км/ч, сообщили 9 октября в Национальном центре по наблюдениям за ураганами США (NHC).

Nasa.gov Ураган

Ожидаемый ураган стал слабее урагана «Хелен», который обрушился на США в сентябре.

В ведомстве уточнили, что, несмотря на ослабление, «Милтон» остаётся чрезвычайно опасным. Статус урагана достиг третьей категории по шкале ветров Саффира-Симпсона.

Предположительно, «Милтон» накроет побережье американского штата Флорида, а затем ураган ослабнет до внетропического шторма.

Как сообщало ИА Регнум, «Милтон» угрожает густонаселённому региону Тампа-Бэй, который не подвергался прямому воздействию ураганов больше 100 лет. Ожидается, что шторм обрушится на побережье в конце дня 9 октября или утром 10 октября. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 35 округах штата в преддверии шторма. При этом многие из них ещё не оправились от урагана «Хелен».

В ожидании стихии 7 октября началась массовая эвакуация граждан. Более 5,5 млн человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата. Власти призвали людей эвакуироваться как можно скорее и ехать в близлежащие убежища. На дорогах отменили плату за проезд и разрешили движение по обочинам.