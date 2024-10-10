Москва, 10 октября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Ураган «Милтон», который обрушился на США, вышел в Атлантический океан и начал замедляться. Однако существует риск того, что его отголоски доберутся до России, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

EPA/ТАСС

«Отголоски урагана могут почувствовать и на севере Скандинавии, и на севере России — в Мурманской области», — приводит слова синоптика KP.RU.

По словам Поздняковой, «Милтон», если придёт в Россию, может лишь принести усиление ветра и осадки. Но это уже никак нельзя назвать «ураганной мощью», заключила специалист.

Как сообщало ИА Регнум, ураган «Милтон» достиг побережья Флориды вечером 9 октября. По оценкам специалистов, он может стать самым разрушительным в истории, так как по мощности превосходит ураган «Катрина», причинивший крупный ущерб США в 2005 году.

На фоне урагана «Милтон» торнадо обрушились на американский штат Флорида. Разрушены больше 120 домов, есть жертвы и пострадавшие.

10 октября в NНС отмечали, что мощность урагана снизилась до 193 км/ч. Несмотря на ослабление, «Милтон» остаётся чрезвычайно опасным. Статус урагана достиг третьей категории по шкале ветров Саффира-Симпсона.