Флорида, США, 10 октября, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Ураган «Милтон» вечером 9 октября достиг побережья Флориды. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия урагана в США

Эксперты уточнили, что стихия обрушилась на побережье штата Флорида в районе Сиеста-Ки. Ураган движется с востока на северо-восток страны со скоростью 13 узлов (около 24 км/ч).

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября в NНС отмечали, что мощность урагана «Милтон» снизилась до 193 км/ч. Несмотря на ослабление, «Милтон» остаётся чрезвычайно опасным. Статус урагана достиг третьей категории по шкале ветров Саффира-Симпсона. Предполагалось, что «Милтон» накроет побережье американского штата Флорида, а затем ураган ослабнет до внетропического шторма.

«Милтон» может принести самые крупные разрушения в истории. По оценке руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, циклон превосходит по мощности ураган «Иван Грозный», который прошёл по Карибскому бассейну в 2004 году, и «Катрину» 2005 года — самый разрушительный ураган в истории США.

Климатологи предположили, что «Милтон» может усилиться до шестой категории, ещё не существующей официально. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. На западном побережье, в том числе в заливе Тампа, прогнозировали разрушительные волны больше трёх метров высотой.

В ожидании стихии 7 октября началась массовая эвакуация граждан. Более 5,5 млн человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата. Власти призвали людей эвакуироваться как можно скорее и ехать в близлежащие убежища. На дорогах отменили плату за проезд и разрешили движение по обочинам.