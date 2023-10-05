Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Созданная на основе американского доллара Бреттон-Вудская система постепенно разрушается и нуждается в замене, заявил президент России Владимир Путин 5 октября в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

РИА Новости / Сергей Гунеев

«Бреттон-Вудская система — она когда-то была создана на основе доллара и так далее, но всё это постепенно рушится», — сказал российский лидер.

Глава государства пояснил, что американские власти «сами стреляют себе в ногу», ограничивая для других стран расчёты в долларах. Путин отметил, что этим они только ускоряют процессы распада существующей финансовой системы.

По словам российского лидера, действия США являются ошибкой.

«Знаете, есть такое расхожее выражение: «Это хуже, чем преступление, это ошибка». Это так и есть!» — подчеркнул он.

Путин также указал, что замена Бреттон-Вудской системы является вопросом времени. Он добавил, что вместе с этим быстрыми темпами развиваются азиатские страны.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Владимир Путин заявил, что распоряжающиеся мировыми валютами государства руководят «финансовой пирамидой», которая противоречит интересам большей части человечества. Вместе с тем президент уточнил, что мир постепенно освобождается от влияния этой финансово-экономической модели.

16 июня российский лидер назвал условием конца доллара отказ от расчётов в этой в валюте при операциях с нефтью и газом. Кроме того, он рассказал, что у России не было замысла свести на нет роль доллара, а в его ослаблении виноваты власти США, которые подрывают доверие к американской валюте, преследуя свои сиюминутные политические цели.