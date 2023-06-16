Москва, 16 июня, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Если международные расчёты за нефть и газ перестанут проходить в долларах, то это станет началом конца для этой валюты. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия не ставила перед собой цель свести на нет роль доллара. В том числе в мировой экономике. По его словам, к этому ведёт политика самих властей США, которые, преследуя сиюминутные политические цели, подрывают собственное могущество в сфере финансов, а также заставляют сомневаться в том, что доллар — надёжная валюта.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, в условиях действующих антироссийских санкций Россия не может полагаться на американский доллар. Кроме того, он полагает, что процесс перехода во взаимных расчётах на местные валюты отражает стремление стран избавиться от долларовой зависимости.

С аналогичными выводами выступил и президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сказал, что в мире ускоряется процесс повсеместного отказа от американской валюты в рамках мировой торговли. Появляется много инициатив, альтернативных доллару, так как США используют доллар и мировую финансовую систему в своих политических целях, в том числе чтобы вводить санкции против России, КНР, Индии и других государств.