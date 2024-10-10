Курск, 10 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Глава области призвал находящихся на улице жителей зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие на время действия ракетной опасности.

Позже Смирнов сообщил, что ПВО уничтожили украинскую ракету.

Как передавало ИА Регнум, до этого Смирнов сообщил, что Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Курской областью украинскую ракету и два беспилотника.

По данным Минобороны, в ночь на 1 октября свыше 90 беспилотников самолётного типа уничтожены ночью над территорией семи российских регионов и Азовским морем.

Отмечалось, что наиболее массированной воздушной атаке подвергся Краснодарский край, там перехватили и уничтожили 47 БПЛА.

Ещё 12 БПЛА сбили над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, один — над Воронежской областью. Ещё 15 БПЛА были перехвачены над акваторией Азовского моря.