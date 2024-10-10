Москва, 10 октября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску певицы Ларисы Долиной о признании недействительной сделки по продаже её квартиры.

GLOBAL LOOK PRESS

Журналистов, пришедших осветить процесс, не пустили на заседание, на котором рассматривается законность сделки с принадлежавшим артистке объектом имущества. Судебный процесс начался в закрытом режиме.

Покупательница квартиры Полина Лурье, которая, как выяснилось, является дочерью топ-менеджера одного из крупнейших IТ-холдингов России Т1, подала встречный иск, и его также рассмотрят сегодня. Лариса Долина после покупки отказалась отдавать ей ключи.

13 августа стало известно, что мошенники обманули Долину. Певица продала квартиру за 100 млн рублей и в последующем перевела деньги на счета мошенников. В это же время социальные сети певицы подверглись взлому. Так, на официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн рублей, чтобы спонсировать украинскую группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Юрист Александр Добровинский, комментируя происшествие с Долиной, заявил, что покупатель квартиры может быть не связан с мошенниками. Если это установят, то его также могут признать пострадавшей стороной. Пока что на жильё наложен арест из-за возбуждённого уголовного дела. По словам члена комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Александра Толмачёва, в Москве, по статистике, всего 5% квартир возвращаются собственникам, оказавшимся в подобной ситуации. Чаще всего такое жильё идёт в доход государства, а квартира становится вещественным доказательством.