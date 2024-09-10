Москва, 10 сентября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Новая владелица квартиры Ларисы Долиной 34-летняя Полина Лурье является дочерью топ-менеджера одного из крупнейших IТ-холдингов России Т1 (Техносерв) Александра Собачкина. Холдинг внесен в санкционный список США, занимает первое место среди ведущих российских IТ-компаний и является партнёром ключевых производителей и разработчиков. Вся семья Полины так или иначе связана с сферой IТ-технологий, рассказал ИА Регнум источник.

Социальные сети Полина Лурье

В начале августа стало известно, что мошенники убедили певицу Ларису Долину продать квартиру в Москве и отдать им деньги. Покупательницей оказалась 34-летняя москвичка по имени Полина. Девушка купила жилплощадь за 100 млн рублей, но Лариса Долина отказалась отдавать ключи. Вопрос о законности сделки решается в суде.

Анатолий Медведь/РИА Новости Лариса Долина

По информации источника ИА Регнум, мошенники «взяли в оборот» народную артистку России в апреле 2024 года. В том же месяце Полина Лурье зарегистрировала ИП, где основным видом деятельности указана «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Также журналисты выяснили, что сама Полина работает в компании CADFLO (инженерно-консалтинговая компания, на сегодняшний момент активно занимается разработкой и поставкой инженерных решений для промышленных предприятий), а вся семья Полины работает в сфере IТ: 26-летний младший брат Полины Степан закончил МГТУ им. Баумана и сейчас мужчина занимает должность старшего инженера-программиста в компании Criteo на Кипре. Компания — один из ключевых игроков на мировом рынке в сфере рынка и рекламы. При этом старший брат женщины — 37-летний Николай работает в сфере информационных технологий.

Отец Полины Александр Собачкин является топ-менеджером холдинга Т1. В состав холдинга на январь 2022 года входили: «Т1 Интеграция», «Т1 Консалтинг», Т1 Cloud и «Иннотех».

Ранее ИА Регнум сообщало, что юрист Александр Добровинский, комментируя происшествие с Долиной, заявил, что покупатель квартиры может быть не связан с мошенниками. Если это установят, то его также могут признать пострадавшей стороной. Пока что на жильё наложен арест из-за возбуждённого уголовного дела. По словам члена комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Александра Толмачёва, в Москве, по статистике, всего 5% квартир возвращаются собственникам, оказавшимся в подобной ситуации. Чаще всего такое жильё идёт в доход государства, а квартира становится вещественным доказательством.