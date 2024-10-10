Курск, 10 октября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Курской областью украинскую ракету и два беспилотника, сообщил 10 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сегодня днем ещё одна украинская ракета уничтожена силами ПВО в Курской области. Спасибо нашим защитникам», — написал он.

10 октября ИА Регнум передавало, что свыше 90 беспилотников самолётного типа уничтожены ночью над территорией семи российских регионов и Азовским морем.

По данным Минобороны, наиболее массированной воздушной атаке подвергся Краснодарский край, там перехватили и уничтожили 47 БПЛА.

Ещё 12 БПЛА сбили над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, один — над Воронежской областью. Ещё 15 БПЛА были перехвачены над акваторией Азовского моря.

Вечером 9 октября подразделения противовоздушной обороны сбили в Курской области украинскую ракету. В этот же день средства ПВО сбили над Белгородским районом четыре беспилотника.