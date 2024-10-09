Белгородский район, Белгородская область, 9 октября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Вечером 9 октября средства ПВО сбили над Белгородским районом четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По информации главы региона, пострадавших нет. При этом при падении обломков БПЛА в селе Ближняя Игуменка загорелась кровля частного дома. Пожарные возгорание ликвидировали.

Известно, что в селе Репное повреждён легковой автомобиль. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО за 9 октября сбили ракету зенитного ракетного комплекса С-200 и 68 беспилотников ВСУ.

В течение ночи на 9 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, в том числе 24 — над территорией Брянской области и 13 — над акваторией Азовского моря.

Российские войска, активнее наступающие в Купянском районе Харьковской области, уничтожили мост и несколько переправ, а также поразили цех по сборке беспилотников, информировал 9 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.