Лондон, 8 октября, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Киев и его западные союзники постепенно приходят к осознанию того, что им придётся провести переговоры с Москвой и отдать потерянные территории ради мирного урегулирования конфликта. Об этом заявили в британской газете Financial Times (FT).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Настроения в Вашингтоне, Киеве и других западных столицах меняются от решимости закончить конфликт только после того, как армия России будет изгнана с Украины, к неохотному признанию того, что наилучшим из вариантов, на которые можно надеяться, будет урегулирование путём переговоров, что позволит оставить нетронутой большую часть страны. Однако Киев не получает достаточно поддержки, чтобы достичь даже такой, значительно более скромной цели», — отмечено в публикации.

На такое изменение настроений, по мнению издания, повлияло сразу несколько факторов, среди которых отступление ВСУ в Донбассе, обострение конфликта на Ближнем Востоке и смещение фокуса Запада, приближение зимы, а также скорые выборы президента США. По информации СМИ, за закрытыми дверями уже обсуждается мир в обмен на занятые Россией территории, а оставшаяся часть Украины окажется под протекторатом Североатлантического альянса.

«За закрытыми дверями ведутся переговоры о сделке, по которой Москва сохранит фактический контроль над занятой ею примерно пятой частью Украины, хотя она и не будет признана суверенной частью России, а остальной части страны разрешается вступить в НАТО, или будут предоставлены аналогичные гарантии безопасности», — подчёркивается в материале.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября американское издание The Washington Post сообщило, что Киеву в ходе встречи контактной группы по обороне на базе Рамштайн в Германии могут предложить «конкретные шаги» по членству в НАТО. По информации источника, подобные меры тем не менее не будут срочными, как этого бы хотел киевский режим. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что депутаты правящей партии Smer-SD («Курс — социал-демократия») никогда не поддержат вступление Украины в НАТО. По его словам, русофобия и попытки разрешить конфликт военным путём не сработают.

О том, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины, неоднократно заявлял президент Владимир Путин. Россия никогда не прерывала диалог, его прекратила Украина по прямой команде из Лондона и Вашингтона, подчёркивал российский лидер.