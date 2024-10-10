Москва, 10 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. В отношении грузинского наёмника Георгия Кесарели заочно возбудили дело по подозрению в убийстве мирных жителей Курской области и других преступлениях. Об этом сообщил Следственный комитет России 10 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Гражданин Грузии Георгий Кесарели подозревается (заочно) в совершении террористического акта, наёмничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершённых организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим Кесарели обвиняют в незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также совершении ряда иных преступлений.

Кроме этого, по данным следствия, Кесарели лично участвует в боях на российский территории и длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наёмников. Так, уточняет ведомство, в августе Кесарели с другими наёмниками и военными ВСУ незаконно пересекли границу России и вторглись в Курскую область.

«После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения», — уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября СК сообщил овозбуждении уголовного дела против наёмника Ладо Гамсахурдии из Грузии, который, по данным следствия, участвовал в преступлениях против жителей Курской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа сообщала об активном участии иностранных наёмников ВСУ в нападении на Курскую область. Дипломат добавила, что наёмники готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы. Она напомнила о фотографии позиции миномётного расчёта рядом с детской площадкой в Курской области, которую демонстративно в Сеть выложили американские наёмники.