Москва, 11 сентября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело против наёмника Ладо Гамсахурдии из Грузии, который, по данным следствия, участвовал в преступлениях против жителей Курской области. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

«Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наёмника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении.

Представители ведомства отметили, что мужчина подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям, в том числе в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном пересечении государственной границы, наёмничестве, а также в убийстве двух или более лиц, в том числе осуществляющих служебную деятельность.

Следствие предположило, что иностранец долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наёмников, а также принимал участие в украинском конфликте. Помимо этого он и другие представители наёмнических и иных формирований, которые воюют на стороне киевского режима, вторглись на территорию Курской области. Там они расправлялись с мирным населением, а также причиняли значительный ущерб имуществу и совершали другие преступления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в нападении на Курскую область активно принимают участие иностранные наёмники ВСУ. Они готовы прикрываться детьми, а также ведут себя как террористы.

Представители силовых структур заявили, что иностранные наёмники ВСУ, действующие в Курской области, ведут себя особенно жестоко в отношении мирного населения. По словам одного из представителей, в курском приграничье находятся наёмники из Польши, Франции и США.