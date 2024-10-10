Рим, 10 октября, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта, но без признания потери Украиной территорий. Об этом 10 октября сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Lev Radin/Global Look Press

«Официально отказаться от территорий он [Зеленский] не может, это слишком для любого украинского политика», ― отмечается в статье.

Журналисты издания отметили, что на такой шаг Киев готов пойти в обмен на гарантии Запада о безопасности по образцу тех, что США предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам.

Кроме того, глава киевского режима хотел бы от Рима, Берлина и Парижа, куда он отправился в рамках европейского турне, получить заверения в отношении быстрого вступления в Евросоюз, что дало бы Украине горизонт роста.

«Активность Зеленского отражает его убеждение, что настал момент искать пути выхода из конфликта, которые не поставят Украину на колени», ― написала газета.

Также издание напомнило, что в сентябре Украина утратила наибольшие территории с начала конфликта. При этом большое количество элитных украинских подразделений «оказались в ловушке» в Курской области и не смогли прийти на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ) в Донбассе, где российские силы значительно превосходят украинские.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский на саммите Украина — Юго-Восточная Европа 9 октября заявил, что ситуация на поле боя с российской армией создаёт возможность для урегулирования конфликта не позднее 2025 года. Он добавил, что к ноябрю правительство Украины планирует подготовить документ, чтобы представить его на предстоящей конференции по урегулированию ситуации на Украине.

Также он сообщил, что первым пунктом плана по урегулированию украинского конфликта является приглашение Украины в Североатлантический альянс. По его словам, Россия «геополитически проиграет» при вступлении Украины в альянс.

Оппозиционер, депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Зеленскому необходимо самому начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта. По его мнению, Запад таких указаний открыто не даст.

5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договоренностей. По его словам, эти договоренности были достигнуты в Стамбуле.