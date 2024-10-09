Дубровник, Хорватия, 9 октября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя с армией России создает возможность для урегулирования конфликта не позднее 2025 года.

Иван Шилов ИА Регнум

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и продолжительной стабильности», — сказал он в ходе выступления на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Хорватии. Зеленский отметил имеющуюся возможность сделать выбор «с целью завершить конфликт не позднее начала 2025 года».

Он добавил, что к ноябрю правительство Украины планирует подготовить документ, чтобы представить его на предстоящей конференции по урегулированию ситуации на Украине. Когда пройдет эта конференция, Зеленский не уточнил.

Агентство Bloomberg сообщало, что западные союзники Украины давят на Владимира Зеленского, требуя от него плана завершения военного конфликта. По данным издания, президент Украины в последнее время проявляет больше гибкости в вопросе переговоров с Россией

5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договоренностей. По его словам, эти договоренности были достигнуты в Стамбуле.

В июне российский лидер на встрече с руководством МИД называл условия мирных переговоров с Украиной. В их числе вывод Вооруженных сил Украины из российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. В Киеве российский мирный план отвергли.