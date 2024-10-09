Киев, 9 октября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо самому начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, Запад таких указаний открыто не даст. Такое мнение выразил оппозиционер, депутат Верховной рады Александр Дубинский.

ИА Регнум Переговоры, Украина, Зеленский

В условиях общего упадка и некомпетентности госаппарата Украины ни экономика, ни система мобилизации, ни военно-промышленный комплекс не могут совершить чудо, считает политик.

«Зеленскому никто не позволит проводить такие переговоры с Россией, поскольку никто не хочет брать на себя политическую ответственность за это решение. Зеленский должен принять его самостоятельно», — написал депутат в Telegram-канале.

Александр Дубинский уверен, что лидеры западных стран будут оказывать давление на Зеленского. «Союзники» и «партнёры» создают для этого соответствующие условия. Одним из таких условий является формат «Рамштайн», который не имеет никакого смысла, он пустой, заключил депутат Верховной рады.

Как сообщало ИА Регнум, Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за главой Белого дома Джо Байденом отменил запланированную поездку в Германию на встречу «Рамштайн».

Изначально планировалось, что президент США вылетит в Германию 10 октября. Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече хотел ещё раз представить свой «план победы».

Союзники Украины уже оказывают давление на Зеленского, чтобы Киев вступил в переговоры по урегулированию конфликта, написала 4 октября испанская газета El Pais. На это указывает смена позиции западных государств, снижение поддержки украинского политика во время его визита в США. Мирные переговоры необходимо проводить как можно скорее, поскольку Запад якобы не поддержал «план победы».