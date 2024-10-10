Флорида, США, 10 октября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Около 2,7 млн человек в американском штате Флорида остались без электричества к утру 10 октября после того, как ураган «Милтон» обрушился на побережье. Такие данные приводит мониторинговый ресурс PowerOutage.

Jen Golbeck/Global Look Press

Перебои с электроснабжением зафиксированы у более чем 2,68 млн потребителей. Свыше 500 тыс. человек остались без света менее чем за два часа, говорится в публикации The New York Times (NYT).

Наиболее пострадавшие районы находятся на западном побережье штата. На фоне урагана по всей Флориде возникают торнадо.

Как сообщало ИА Регнум, «Милтон» вечером 9 октября достиг побережья Флориды. Ураган движется с востока на северо-восток страны со скоростью 13 узлов (около 24 км/ч).

NНС отмечали, что мощность урагана «Милтон» снизилась до 193 км/ч. Несмотря на ослабление, «Милтон» остаётся чрезвычайно опасным. Статус урагана достиг третьей категории по шкале ветров Саффира-Симпсона.

Телеканал NBC News сообщил о как минимум двух погибших из-за урагана, ещё несколько человек госпитализировали. Также обрушившийся ураган «Милтон» привёл к жертвам в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды. Точное число погибших не уточнялось. Власти говорили о множественных жертвах. Кроме того, в округе повреждены более сотни домов.