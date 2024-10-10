Флорида, США, 10 октября, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли из-за урагана «Милтон» в округе Сент-Луси в штате Флорида в Америке. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Daphne Zaras

«Было подтверждено две смерти, несколько человек доставлены в больницы», — написано в сообщении.

Телеканал отмечает, что нынешнее торнадо отличается «свирепыми ветрами и сильными наводнениями». Скорость ветра составляет 162 км/час.

Как сообщало ИА Регнум, обрушившийся ураган «Милтон» привёл к жертвам в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды. Точное число погибших ранее не уточнялось. Власти говорили о множественных жертвах.

Более сотни домов в округе повреждены. Без электричества остались почти полтора миллиона домовладений.

«Милтон» вечером 9 октября достиг побережья Флориды. Ураган движется с востока на северо-восток страны со скоростью 13 узлов (около 24 км/ч).