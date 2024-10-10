Хомс, Сирия, 10 октября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Израильские самолёты нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в сирийской провинции Хомс. Об этом заявил директор индустриального города Хесья Амер Халиль.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в городе Хесья», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, ВВС Израиля продолжают наносить удары.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал Sky News Arabia 2 октября информировал, что в результате авиаудара израильской авиации по многоквартирному жилому дому в районе Меззе столицы Сирии погиб Хасан Джафаар Кассир, зять убитого ранее генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Вечером 8 октября ВВС Израиля атаковали здание в центре Дамаска. По информации телеканала Al Hadath, погибли не менее четырёх человек. Под удар попало здание, находящееся на расстоянии менее 1 км от посольства Ирана в Сирии.

США напрямую участвуют в агрессии Израиля против Сирии, Ливана и сектора Газа, подчёркивал 5 октября посол Сирии в России Башар Джаафари. Он добавил, что Тель-Авив при поддержке Вашингтона пересёк все красные линии и это привело к обострению ситуации в регионе.