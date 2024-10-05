Железноводск, Ставропольский край, 5 октября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. США напрямую участвуют в агрессии Израиля против Сирии, Ливана и сектора Газа. Об этом 5 октября заявил посол Сирии в России Башар Джаафари на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности» в Железноводске Ставропольского края.

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«Сейчас происходит обострение с израильской стороной. Израиль пересек все красные линии при прямой поддержке США», — процитировал его ТАСС.

Джаафари добавил, что Израиль при поддержке американской стороны пересёк все красные линии и это привело к обострению ситуации в регионе.

Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала войну в секторе Газа против движения ХАМАС после того, как его боевики 7 октября 2023 г. напали на израильские поселения. Бои продолжаются, 1 октября 2024 года в ходе авиаудара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Нусейрат погибли не менее 12 человек, в том числе палестинская журналистка Вафа аль-Удайни с семьёй.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ вошла в приграничные районы Ливана. Целью военной операции объявили уничтожение инфраструктуры шиитского движения «Хезболла», которое обстреливало израильскую территорию в поддержку ХАМАС. Также армия наносит удары по Бейруту.

ЦАХАЛ также вместе с вторжением в Ливан начала наносить удары по Дамаску и другим городам. В сирийской столице 1 октября вспыхнул сильный пожар. 3 октября телеканал Sky News Arabia сообщил, что в ходе одной из атак по городу погиб зять генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, ликвидированного израильскими войсками в сентябре.

При этом глава МИД России Сергей Лавров 28 сентября предупредил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны и есть силы, которые этого очень хотят. Он также обвинил Израиль в нарушении суверенитета Ливана из-за авиаударов по стране.