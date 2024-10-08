Дамаск, 8 октября, 2024, 20:37 — ИА Регнум. ВВС Израиля вечером 8 октября нанесли удар по зданию в центре Дамаска, сообщают местные СМИ.

Global Look Press/Stringer/XinHua

Есть погибшие и раненые, отмечается в сообщениях. По информации телеканала Al Hadath, погибли не менее четырёх человек.

По этим данным, под удар попало здание, находящееся на расстоянии менее 1 км от посольства Ирана в Сирии. Место происшествия оцеплено, там работают пожарные и спасатели.

Информагентство Sana в свою очередь сообщило о работе средств ПВО в провинции Дамаск.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября телеканал Sky News Arabia сообщил, что в результате авиаудара израильской авиации по многоквартирному жилому дому в районе Меззе столицы Сирии погиб Хасан Джафаар Кассир, зять убитого ранее генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Всего в результате удара по Дамаску три человека погибли и четверо получили ранения. По информации источника телеканала, целью авиаудара могли быть члены «Хезболлы» и иранского Корпуса стражей Исламской революции.

США напрямую участвуют в агрессии Израиля против Сирии, Ливана и сектора Газа, заявил ранее посол Дамаска в России Башар Джаафари. Тель-Авив при поддержке американской стороны пересёк все красные линии, что привело к обострению ситуации в регионе, подчеркнул дипломат.