Берлин, 10 октября, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Повреждение зенитно-ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области стало для Украины тяжёлым ударом. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Чёрный день для Украины. По-видимому, России удалось серьёзно повредить центр управления огнём и радиолокационный блок одного из пяти или шести комплексов ПВО Patriot в стране», — написал он в соцсети Х.

По словам журналиста, ЗРК находился в районе населённого пункта Пашена Балка.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября Минобороны РФ подтвердило уничтожение ракетой «Искандер-М» дивизиона зенитного ракетного комплекса Patriot украинской армии. На видео оборонного ведомства попали установки, которые были размещены и замаскированы в полях в Днепропетровской области. Перед ударом «Искандера-М» украинские военные пытались сбить его, применив два противоракетных боеприпаса. Однако российская ракета успешно поразила радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и кабину боевого управления AN/MSQ-104. Минобороны также показало момент, как другим ударом была поражена пусковая установка ЗРК Patriot.

В августе Минобороны РФ информировало о поражении четырёх радиолокационных станций ЗРК Patriot, две из которых ликвидировали на территории Днепропетровской области.