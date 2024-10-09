Тегеран, 9 октября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Иран на фоне ожидания удара со стороны Израиля может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее сообщалось, что группа из 39 иранских депутатов отправила запрос в национальный совет безопасности с просьбой разрешить создание ядерного оружия. Инициатор обращения Хасанали Эхлаки Амири заявил, что запрос обусловлен угрозой со стороны Израиля.

«Депутаты (парламента Ирана. — Прим. ред.) серьёзно рассматривают возможность принятия такого решения», — сказал Боруджерди в беседе с «РИА Новости».

При этом обсуждение указанного вопроса необязательно означает создание Ираном ядерного оружия, добавил политик.

Ранее в беседе с ИА Регнум эксперт по вопросам Ближнего Востока Семён Багдасаров отметил, что решение о создании ядерного оружия в Иране давно назрело. Иран задумался о создании ядерного оружия ещё год назад, когда военное крыло ХАМАС совершило атаку на Израиль, сказал эксперт.

Возможности для создания ядерного оружия у Ирана есть, указал Багдасаров, добавив, что в ближайшее время Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана, чтобы не позволить создать указанное оружие и одновременно ответить на ракетную атаку со стороны Тегерана.

1 октября армия Ирана нанесла ракетный удар по Израилю, назвав его ответом на убийство лидеров «Хезболлы» и ХАМАС. Корпусом стражей исламской революции было выпущено около 400 ракет. Министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил, что власти страны не исключают возможности ответного удара по ядерным объектам Ирана. При этом, по некоторым данным, США, призвав Израиль отказаться от такой атаки, предложили Тель-Авиву «компенсационный пакет».