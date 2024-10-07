Газа, Палестина, 7 октября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Военное крыло палестинского движения ХАМАС пригрозило, что удерживаемые в секторе Газа израильские заложники могут погибнуть или пропасть без вести в случае новых атак Израиля. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель группировки Абу Убайда в годовщину нападения сторонников ХАМАС на Израиль.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«То, что произошло с шестью заложниками в Рафахе, может случиться и с другими, если (премьер-министр Израиля Биньямин. — Прим. ред.) Нетаньяху и его правительство продолжат упорствовать», — сказал он.

Представитель военного крыла ХАМАС добавил, что судьба заложников зависит от решений израильского правительства. По его словам, заложники, которые удерживаются в зоне конфликта, «могут попасть под перекрёстный огонь и погибнуть от рук своих же солдат».

По данным ЦАХАЛ, заложников взяли в плен 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС на Израиль. 1 сентября ИА Регнум передавало, что руководство ЦАХАЛ опубликовало имена заложников ХАМАС, найденных погибшими в Рафахе. Это две женщины, Иден Йерушалми и Кармель Гат, и четверо мужчин: Херш Гольдберг-Полин, Александр Лобанов, Альмог Саруси и Ори Данино.

Лобанов — российский гражданин. После обнаружения его тела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил его родителям и принёс извинения за то, что их сын не вернулся живым.