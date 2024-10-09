Москва, 9 октября, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Заразиться смертельно опасным африканским вирусом Марбург можно через немытые овощи и фрукты. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

ИА REGNUM Свежие фрукты и овощи

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» доктор призвал россиян к соблюдению санитарных норм, перед употреблением мыть все фрукты и овощи с помощью воды и мыла. При этом пищевой путь заражения не является единственно возможным, подчеркнул инфекционист.

«Вирус Марбург имеет несколько путей передачи, среди которых близкий контакт с заражённым или с инфицированным животным, считающимся переносчиком инфекции», — уточнил Вознесенский.

По словам врача, заразиться воздушно-капельным путём очень сложно. Инфицирование может произойти только в случае, если с заболевшим контактирует человек с ослабленным иммунитетом, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, российская вакцина от лихорадки Марбург успешно прошла доклинические исследования. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что идёт разработка серии вакцины и подготовка необходимой документации для разрешения её дальнейшего применения людьми. В ведомстве заявили, что держат на контроле ситуацию со вспышкой вируса лихорадки Марбург в Руанде, который считается неизлечимым.

Всемирная организация здравоохранения 2 октября предупредила о рисках эпидемии тропического малоизученного вируса Марбург. В Руанде подтвердились случаи заражения этим вирусом в семи из 30 регионов. Кроме того, по данным ВОЗ, один человек, который мог заразиться вирусом Марбург, выехал из Руанды.

Вирус Марбург — очень заразное заболевание, принадлежащее к такому же типу, что и вирус Эбола. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плотоядные летучие мыши. Острое зоонозное вирусное заболевание часто приводит к смертельному исходу, характеризуется поражением печени, центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Оно протекает очень тяжело с головными и мышечными болями, лихорадкой, рвотой с кровотечением. Пока специального противовирусного лечения или вакцины не существует.