Москва, 8 октября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Российская вакцина от лихорадки Марбург (Marburg virus disease, MVD), разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, успешно прошла доклинические исследования. Об этом сообщила пресс-службе Роспотребнадзора.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность», — отметили в ведомстве.

Вместе с этим в Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцина находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний. В данный момент идёт разработка серии вакцины и подготовка необходимой документации для разрешения её дальнейшего применения людьми.

Как передавало ИА Регнум, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко ранее заявил, что вероятность завоза на территорию России вируса лихорадки Марбург существует. Поэтому российским специалистам необходимо готовиться к возможному его появлению в стране.

2 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о рисках эпидемии тропического малоизученного вируса Марбург. В Руанде подтвердились случаи заражения этим вирусом в семи из 30 регионов. Кроме того, по данным ВОЗ, один человек, который мог заразиться вирусом Марбург, выехал из Руанды.

В Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию со вспышкой вируса лихорадки Марбург в Руанде, который считается неизлечимым. В ведомстве подчеркнули, что для исключения возможных эпидемиологических рисков проводится непрерывный мониторинг. Для купирования риска завоза заболевания на территорию России у Роспотребнадзора имеются диагностические тест-системы.

Вирус Марбург является очень заразным заболеванием, принадлежащим к тому же типу, что и вирус Эбола. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плотоядные летучие мыши. Острое зоонозное вирусное заболевание часто приводит к смертельному исходу, характеризуется поражением печени, центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Оно протекает очень тяжело с головными и мышечными болями, лихорадкой, рвотой с кровотечением. На данный момент специального противовирусного лечения или вакцины не существует.