Курск, 9 октября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Вечером 9 октября подразделения противовоздушной обороны сбили в Курской области украинскую ракету. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Губернатор поблагодарил военнослужащих за защиту.

Подробностей инцидента Смирнов не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 октября средства ПВО сбили над Белгородским районом четыре беспилотника.

В течение ночи на 9 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, в том числе 24 — над территорией Брянской области и 13 — над акваторией Азовского моря.