В Курской области силы ПВО сбили украинскую ракету
Губернатор Смирнов: в Курской области силы ПВО сбили украинскую ракету
Курск, 9 октября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Вечером 9 октября подразделения противовоздушной обороны сбили в Курской области украинскую ракету. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Иван Шилов ИА Регнум
Российское ПВО
Губернатор поблагодарил военнослужащих за защиту.
Подробностей инцидента Смирнов не привёл.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 октября средства ПВО сбили над Белгородским районом четыре беспилотника.
В течение ночи на 9 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, в том числе 24 — над территорией Брянской области и 13 — над акваторией Азовского моря.