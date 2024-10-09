Москва, 9 октября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. «Роскосмос» 9 октября показал спутниковый снимок урагана «Милтон», приближающегося к территории США.

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Кадр опубликован в Telegram-канале «Роскосмоса». Фотография была сделана российским спутником «Электро-Л».

«Самый разрушительный: ураган «Милтон» на снимке спутника «Электро-Л», — сказано в подписи к фотографии.

Ранее «Роскосмос» также опубликовал видеозапись вида на ураган, сделанную российским космонавтом Александром Гребенкиным с борта МКС. Именно из-за «Милтона» была продлена космическая командировка Гребенкина, отмечалось в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Национальное агентство по аэронавтике США (NASA) сообщило, что отстыковка от Международной космической станции корабля Crew Dragon с экипажем, в состав которого входит Гребенкин, перенесена. Причиной стала плохая погода у побережья Флориды, где должен приводниться Crew Dragon.

По оценке научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, «Милтон» превосходит по мощности ураган «Иван Грозный», который прошёл по Карибскому бассейну в 2004 году, и «Катрину» 2005 года, которая нанесла США самый масштабный ущерб. По словам синоптика, новый ураган может стать самым разрушительным в истории.

Ураган угрожает густонаселённому региону Тампа-Бэй во Флориде. Ожидается, что шторм обрушится на побережье в конце дня 9 октября или утром 10 октября. Более 5,5 млн человек уже покинули свои дома. «Милтон» может усилиться до ещё не существующей официально шестой категории по шкале опасности, сообщил 8 октября журнал Newsweek со ссылкой на исследование климатологов.